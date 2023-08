Juventus, cambio di rotta: la squadra di Allegri ora è green. Spazio alla generazione Z

Un cambio di rotta nell'anno zero, quello senza le coppe europee. Una rondine non fa primavera, ma la nuova Juventus di Allegri, partita con una grande vittoria a Udine, fa sognare i tifosi bianconeri, anche grazie al netto cambio di rotta della società, che ha sterzato con forza verso una soluzione più green e con i giovani al centro del progetto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha tagliato ben tre anni dall'età media della squadra rispetto allo scorso anno, salutando i vari Cuadrado, Di Maria, Paredes e presto anche Bonucci, e inserendo Weah e Cambiaso, oltre a qualche promosso dalla Next Gen, come Hujsen e Yildiz.

Tra le big, la Juventus ha avuto la squadra più giovane in campo all'esordio, anche più del Milan che da anni punta sulla linea verde per la propria squadra. La generazione Z è pronta a prendersi sulle spalle i bianconeri, che puntano ad una stagione più brillante e intensa rispetto alle ultime annate e proprio grazie ai giovani si trova una freschezza e una fame che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.