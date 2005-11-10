Juventus, Conceiçao resterà out un mese. E del rinnovo se ne riparlerà più avanti

Un mese di stop e appuntamento rinviato a dopo la sosta: si chiude così un mese decisamente complicato per Francisco Conceiçao, costretto ai box da una lussazione gleno-omerale rimediata contro la Lazio. Niente operazione, ma terapia conservativa. L'obiettivo è tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia (22 novembre) o, al più tardi, per le successive gare contro Omonia e Como (rispettivamente 26 e 29 novembre). Il forfait di "Chico" pesa, perché la Juventus perderà uno dei suoi punti di riferimento in zona offensiva per il ciclo di trasferte tra Rennes, Lecce e Genoa, mentre in casa circolerà anche il Napoli, spostandosi anche fuori per sfidare AZ Alkmaar e Fiorentina.

Come si risolve la situazione

L'infortunio di Conceicao rappresenta una tegola pesante per Luciano Spalletti, già costretto a rinunciare a Kenan Yildiz e chiamato a ridisegnare l'assetto della squadra con le risorse rimaste. In campionato proverà a ritagliarsi uno spazio importante Edon Zhegrova, fermo restando il ruolo di perno tattico centrale affidato a Nico Gonzalez, in un contesto che potrebbe spingere il tecnico toscano a varare la soluzione a due punte. Al suo rientro, anche l'esterno portoghese dovrà inserirsi in queste nuove dinamiche, provando a migliorare una media realizzativa che finora conta una sola rete (messa a segno contro l'Atalanta) e un assist fornito nella gara d'apertura contro il Frosinone.

E il futuro...

Sullo sfondo resta aperta anche la questione relativa al futuro e al rinnovo contrattuale di "Chico". Un argomento momentaneamente congelato dalla Juventus: se ne riparlerà soltanto tra qualche settimana, secondo quanto rivelato da TuttoSport, dal momento che tutte le priorità del club e del giocatore sono attualmente concentrate sul campo. Conceicao invece deve pensare solamente a recuperare per tempo, il resto si vedrà.