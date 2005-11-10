Una Juventus finalmente convincente a Vigo: la vittoria in rimonta mancava da quasi un anno

La Juventus ritrova carattere e spirito di squadra, conquistando a Vigo una vittoria in rimonta che vale molto più dei tre punti. Una risposta importante per Spalletti, arrivata anche da alcuni dei giocatori più discussi, capaci di ribaltare una partita che sembrava incanalata sui soliti binari.

Una rimonta che mancava da un anno

Se Luciano Spalletti ha battuto spesso sul tasto del carattere e della 'cazzimma', argomenti che questa Juventus non sempre ha dimostrato di avere, dal Balaidos di Vigo sono arrivate buone risposte. Sì perché i bianconeri non solo hanno vinto ma lo hanno fatto in rimonta, esorcizzando quei fantasmi che recentemente hanno sempre visto la squadra creare tanto ma non produrre abbastanza per poi essere punita alla prima occasione o quasi. La remuntada alla Juventus non riusciva da quasi un anno, più precisamente dal 29 novembre 2025, quando allora la doppietta di Yildiz contro il Cagliari ribaltò allo Stadium il vantaggio di Esposito.

Le risposte dai più criticati

L'altra buona notizia è che le risposte sono arrivate dai più criticati. Dopo un primo tempo abulico di occasioni, nel secondo tempo Spalletti - come fatto domenica scorsa a Cagliari - ha alzato il baricentro e affiancato Kolo Muani a Woltemade, entrambi a segno con i due gol che hanno fissato il punteggio sul 1-2, con il francese assistito sul finale dal bel cross di Cambiaso, un altro da cui erano attese risposte.