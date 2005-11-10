Juventus, i convocati di Spalletti per la Lazio: torna Boga, cinque gli assenti
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:38Serie A
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18.10.2026 13:38Serie A
La lista dei convocati bianconeri per la sfida di questa sera con la Lazio, in programma allo Stadium alle ore 20.45 e valida per il 7° turno.
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Mister Luciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con la Lazio, in programma allo Stadium alle ore 20.45 e valida per la settima giornata di Serie A. Sono out Grabara, Thuram, Yildiz, Ekhator e Locatelli, torna Boga. Di seguito l'elenco dei calciatori della Juventus a disposizione del tecnico.
I convocati della Juve per la Lazio
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, Cambiaso, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez.
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