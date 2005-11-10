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Juventus, è crisi senza fine: si ferma anche Conceição

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
20.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
La Juventus è in crisi dopo il ko con la Lazio: riposo per i bianconeri, dubbi su Spalletti e stop di tre settimane per Conceição
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri, la Juventus ha dovuto fare i conti con il day after della pesante sconfitta contro la Lazio. Questo genere di situazioni negli ultimi anni non sono una novità. Ma adesso l’ambiente bianconero sembra essere saturo e la piazza è sempre più disamorata. La Juventus ha perso la sua identità ed è questa la cosa più preoccupante. Perché non vincere per qualche stagione può far parte del gioco, ma perdere la propria identità è qualcosa di ben più grave. I tifosi chiedono risposte concrete e, soprattutto, una reazione che possa restituire entusiasmo a un ambiente sempre più deluso. La sensazione è che non bastino più le parole o le promesse, perché adesso servono segnali evidenti sul campo e scelte capaci di invertire una tendenza che si trascina ormai da troppo tempo.

Juventus, giornata di riposo dopo la Lazio: Spalletti come Tudor?

Oggi, la Juventus godrà di un giorno di riposo e anche questo aspetto lascia qualche perplessità. In una fase così complicata, concedere altri giorni di riposo sembra essere un azzardo. Le risposte sul campo non stanno arrivando e gli allenamenti potrebbero essere il momento giusto per provare qualcosa di nuovo e uscire da quello che sembra essere un punto di non ritorno. In molti vedono anche delle analogie tra Spalletti e Tudor. Quando il tecnico croato venne esonerato, la Juventus arrivava da prestazioni di basso livello e la squadra sembrava essere completamente incapace di reagire alle avversità. La Vecchia Signora vista domenica è sembrata l'esatta fotocopia di quella di un anno fa. Adesso resta da capire se l'epilogo per Spalletti sarà lo stesso di quello di Tudor.
La situazione, del resto, sta diventando sempre più delicata e il rischio è che la mancanza di risultati finisca per compromettere ulteriormente il rapporto tra la squadra e i suoi tifosi. La Juventus ha bisogno di ritrovare certezze, ma anche di dimostrare di avere la forza necessaria per reagire a un momento così complicato. Il problema non riguarda soltanto le sconfitte, ma anche il modo in cui arrivano e la sensazione di impotenza mostrata in campo. Per Spalletti sarà fondamentale trovare rapidamente le soluzioni giuste, lavorando sia sull'aspetto tattico sia su quello mentale. Il tempo per cambiare rotta, però, non è infinito: servono risposte immediate per evitare che le analogie con il recente passato diventino ancora più preoccupanti.

Juventus, si ferma anche Conceição: il comunicato sulle condizioni

Oltre alle difficoltà del campo, la Juventus deve fare i conti anche con l’ennesimo stop. Infatti, il club bianconero ha comunicato che Francisco Conceição si dovrà fermare per un problema alla spalla: “A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceição è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Il numero 7 bianconero starà fermo per tre settimane e tornerà solo dopo la pausa di novembre. Conceição salterà le gare contro Rennes, Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina. Un'assenza pesante per la squadra, che perde una delle proprie risorse offensive in un momento in cui sarebbe fondamentale poter contare su tutti gli uomini a disposizione. Il portoghese dovrà concentrarsi sul recupero, seguendo il percorso riabilitativo stabilito dallo staff medico, con l'obiettivo di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. La terapia conservativa scelta dal club punta a favorire il recupero senza ricorrere a un intervento chirurgico. Nel frattempo, Spalletti sarà chiamato a individuare nuove soluzioni per sopperire alla sua mancanza e gestire al meglio le prossime partite. Tra risultati deludenti, interrogativi sulla gestione del lavoro e infortuni, la Juventus si trova dunque ad affrontare settimane particolarmente delicate. Ritrovare compattezza e fiducia sarà indispensabile per provare a uscire da una crisi che sta alimentando sempre più malcontento nell'ambiente bianconero.

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