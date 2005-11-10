Juventus, giorni decisivi: il mercato passa dal 30 giugno

La Juventus è al lavoro sul mercato e la dirigenza è impegnata su più fronti. Carnevali ha diverse scadenze da rispettare e il 30 giugno si avvicina: raggiungere i 13 milioni di plusvalenze non è un obiettivo così scontato. Qualora non si riuscisse a centrare il traguardo, sarà necessario capire se questo potrà influenzare o meno le strategie di mercato. In ogni caso, il club continua a lavorare per arrivare alla scadenza del 30 giugno raggiungendo l’obiettivo economico fissato. Sul fronte entrate, invece, l’attenzione resta concentrata sul rafforzamento dell’attacco. Kolo Muani continua a essere il primo obiettivo della Juventus, anche se trovare un accordo che soddisfi il PSG non si preannuncia semplice.

Difesa Juventus: doppia idea per il mercato estivo.

La Juventus continua a pianificare gli interventi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra i nomi osservati con maggiore attenzione ci sarebbero due profili con caratteristiche e percorsi differenti: Jhon Lucumì e Tarik Muharemovic. Per il centrale bosniaco prende quota l’ipotesi di un ritorno a Torino dopo l’esperienza già vissuta nel progetto Next Gen. Il difensore avrebbe lasciato ricordi positivi e il suo percorso di crescita successivo avrebbe convinto il club a rivalutarne l’inserimento nel nuovo assetto tecnico. A favorire questa possibilità ci sarebbe anche una situazione economica considerata vantaggiosa, legata ai rapporti già esistenti e a condizioni che potrebbero rendere l’operazione più accessibile rispetto ad altri obiettivi. Allo stesso tempo resta aperta la pista che porta a Lucumì, profilo seguito per aggiungere maggiore esperienza e affidabilità alla linea difensiva. La presenza di più opzioni dimostra come la società stia lavorando su scenari alternativi, senza accelerare prima di definire il quadro generale del mercato. Le decisioni finali dipenderanno anche dai movimenti in uscita e dalla sostenibilità complessiva delle operazioni. Tra i giocatori da monitorare c’è inoltre Kelly, la cui permanenza potrebbe essere rivalutata nel caso in cui arrivasse un nuovo centrale. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il progetto difensivo bianconero.

Confronto in arrivo per definire il futuro di Di Gregorio.

La Juventus prosegue nella pianificazione delle prossime mosse di mercato e ha fissato un incontro con il procuratore di Michele Di Gregorio. Il confronto servirà a chiarire le prospettive legate al portiere e a valutare le opzioni disponibili per il futuro. La società vuole evitare incertezze e arrivare rapidamente a una linea condivisa, così da programmare con maggiore precisione le operazioni estive. Nel colloquio si cercherà di capire quale sarà la soluzione migliore per tutti. Tra i temi principali ci sarà il destino del giocatore ex Monza, che al momento viene considerato tra i profili certamente in uscita. La dirigenza punta ad avere un quadro chiaro in tempi brevi per non rallentare la costruzione della rosa della prossima stagione. Secondo l’orientamento attuale, l’idea è quella di privilegiare una soluzione a titolo definitivo, anche per ottimizzare le risorse economiche e gestire il monte ingaggi. Prima di qualsiasi decisione, però, sarà fondamentale il dialogo con l’entourage del calciatore. Dall’incontro potrebbero emergere indicazioni utili per comprendere margini, tempi e possibili sviluppi della trattativa. Le prossime settimane saranno quindi importanti per capire quale direzione prenderà il club sul dossier Di Gregorio.