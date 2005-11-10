Juventus, Douglas Luiz: "Qui tutti parlano di tutto, sono felice per noi e per Spalletti"

Douglas Luiz, centrocampista della Juventus ed MVP del match contro il Lecce, è intervenuto al microfono di Dazn: "La stagione è importantissima per me, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Siamo veramente felici di questo. Chiudiamo nel migliore dei modi il weekend. Tutti parlano di tutto qui e sono felice per il gruppo e per l'allenatore".

Bello schema da calcio piazzato per il gol di McKennie.

"Sì, ci lavoriamo tanto. Bisogna migliorare perché abbiamo calciatori alti e possiamo sfruttare la loro altezza. Con Koopmeiners c'è un bel feeling sui piazzati".