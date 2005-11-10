Juventus, Douglas Luiz: "Qui tutti parlano di tutto, sono felice per noi e per Spalletti"
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:00Serie A
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25.10.2026 21:00Serie A
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Douglas Luiz, centrocampista della Juventus ed MVP del match contro il Lecce, è intervenuto al microfono di Dazn: "La stagione è importantissima per me, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Siamo veramente felici di questo. Chiudiamo nel migliore dei modi il weekend. Tutti parlano di tutto qui e sono felice per il gruppo e per l'allenatore".
Bello schema da calcio piazzato per il gol di McKennie.
"Sì, ci lavoriamo tanto. Bisogna migliorare perché abbiamo calciatori alti e possiamo sfruttare la loro altezza. Con Koopmeiners c'è un bel feeling sui piazzati".
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