La rinascita di Douglas Luiz rischia di essere meno solida di quanto sembrasse fino a qualche settimana fa. Il centrocampista brasiliano, tra le sorprese positive della prima parte di stagione della Juventus, è stato uno dei peggiori in campo nel primo tempo della partita vinta 4-0 con il Venezia. Tanto da convincere Luciano Spalletti a sostituirlo già all'intervallo, inserendo Sarr. Una scelta netta, arrivata dopo 45 minuti nei quali i bianconeri avevano prodotto pochissimo sul piano offensivo, chiudendo sullo 0-0 e tra i fischi dello Stadium. Non è detto che il cambio rappresenti una bocciatura definitiva, ma certamente ridimensiona l'ottimismo che aveva accompagnato il brasiliano negli ultimi mesi.

Douglas Luiz si ferma, Koopmeiners torna protagonista

Il percorso di Douglas Luiz sembrava aver preso una direzione nuova. Dopo una prima stagione molto complicata a Torino, il brasiliano aveva trovato in Spalletti un allenatore disposto a rilanciarlo, affidandogli le chiavi del centrocampo anche per necessità, complici le assenze di Locatelli e Thuram. La fiducia era stata ripagata con prestazioni convincenti, culminate nella partita con il Lecce, nella quale aveva trovato anche il gol e un assist. All'ombra della Mole si gridava al miracolo e lo stesso tecnico di Certaldo lo aveva pubblicamente elogiato, definendolo una certezza e non una scommessa vinta. La prestazione di oggi riapre però qualche interrogativo sulla continuità del giocatore, apparso impreciso nella gestione del pallone e poco efficace nell'organizzazione della manovra. Con l'ingresso di Sarr, Spalletti ha modificato gli equilibri del centrocampo, spostando anche McKennie in una posizione più arretrata.

La notizia positiva, per l'allenatore bianconero, arriva invece da Teun Koopmeiners. L'olandese ha firmato il gol del 2-0, recuperando il pallone nella metà campo avversaria, dialogando con Woltemade e concludendo di sinistro. Un'azione che ha messo in evidenza caratteristiche spesso rimaste inespresse nella sua esperienza juventina. Per Koopmeiners è già il secondo gol in undici presenze in questo campionato, dopo aver chiuso la scorsa Serie A senza segnare in 33 partite. Anche per lui, naturalmente, una buona prestazione non può cancellare tutte le difficoltà precedenti, ma arrivano segnali di vita dal pianeta Teun, mentre il centrocampo di Spalletti vive di gerarchie variabili, domenica dopo domenica.