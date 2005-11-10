Juventus, Douglas Luiz: "Il ritiro è stato una cosa buona, stasera dobbiamo vincere"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:01Serie A
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01.11.2026 20:01Serie A
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Il centrocampista della Juventus Douglas Luiz ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Napoli valido per la 10^ giornata di Serie A.
Che giorni sono stati?
"Sono stati giorni complicati, ma credo che il ritiro sia stato una cosa buona. Troviamo una squadra molto forte, che ha qualità".
Stasera la Juventus avrà più voglia del Napoli?
"D'accordo con Spalletti, dobbiamo mostrare in campo una giusta energia. Stasera bisogna vincere, anche per i tifosi".
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