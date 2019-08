© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rapporto Dybala-Juventus è ormai compromesso. Il no al Manchester United che ha fatto saltare il contemporaneo arrivo a Torino di Romelu Lukaku e la trattativa sfumata col Tottenham lasciano al momento la Joya in bianconero ma tutto può cambiare a breve. L'ipotesi di un trasferimento all'Inter in uno scambio con Mauro Icardi è reale e ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain. Soluzione gradita, riporta La Gazzetta dello Sport, ma trattativa possibile solo se parte Neymar. Dybala intanto incontrerà Maurizio Sarri, per capire se ci sarà spazio per lui al centro dell'attacco come falso nove.