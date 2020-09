Juventus, Dybala perplesso per la mancata chiamata del club per il rinnovo

vedi letture

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala e il suo entourage sono sorpresi che la Juventus non si sia ancora fatta viva dopo la fine della scorsa stagione per portare avanti il discorso legato al rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Il nodo resta l'ingaggio, anche se l'ultima proposta da 11 milioni a stagione non era lontana dalle richieste della Joya. Ora il suo obiettivo è tornare in campo al massimo della forma nel minor tempo possibile, ma anche quello di non sentirsi in discussione ogni estate perché si sente l'uomo del futuro juventino e perché a Torino è convinto di aver trovato la propria dimensione.