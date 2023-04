Juventus, è caccia al ds: da Giuntoli a Longoria e Massara, i profili sondati alla Continassa

Con Cherubini fermato per 16 mesi, la Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza bianconera che avrebbe già sondato il terreno, attraverso degli intermediari, con alcuni profili: si tratterebbero di Cristiano Giuntoli, legato però ancora un anno col Napoli e ottenere il via libera da De Laurentiis non è facile, Frederic Massara e Pablo Longoria.