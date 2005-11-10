Juventus, a gennaio caccia a un esterno sinistro: ecco i nomi. Continua il pressing su Hojbjerg

La vittoria di Lecce ha sicuramente ridato vigore alla Juventus, che si è così di nuovo messa all’inseguimento della zona Champions League. È chiaro però che se da una parte il club si aspetta questo risultato finale da Spalletti, dall’altra il mercato di gennaio dovrà regalare nuovi rinforzi. Carnevali e Massara hanno già fatto il punto della situazione in questi giorni. Le richieste del tecnico coincidono con le esigenze di una squadra che ha bisogno di almeno un rinforzo per reparto. In difesa c’è l’esigenza di prendere un esterno sinistro. Ci sono già alcuni profili che vengono valutati per la sessione invernale. Il primo è Rayan Ait-Nouri, 25enne terzino sinistro del Manchester City e della nazionale algerina. L’obiettivo sarebbe quello di convincere il club inglese a darlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un giocatore che piace decisamente molto e per il quale la Juventus è pronta a muoversi subito in caso di apertura.

Nelle ultime ore è spuntato però anche un nome nuovo ed è quello di Nagida del Rennes, che è stato avversario proprio dei bianconeri nella sfida di giovedì scorso in Europa League. Oltre a loro rimane sempre l’ipotesi di Emerson Palmieri, già cercato in estate e in forza al Marsiglia. E a proposito della società francese qui la Juventus tiene vivi i contatti per Hojbjerg. La necessità è infatti quella di inserire nello scacchiere tattico di Spalletti un giocatore con queste caratteristiche, che possa affiancare Locatelli e Thuram. Per la sua personalità sarebbe perfetto per la Juventus. Il Marsiglia non ha chiuso le porte ed ecco che i bianconeri restano in pressing. Dopo la sosta di novembre la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Per l’attacco restano in piedi le opzioni Balogun e Sorloth, anche se nel primo caso servirà un investimento importante.