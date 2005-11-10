Barcellona, per la fascia sinistra si guarda in casa City: piace Ait-Nouri

Il Barcellona a gennaio potrebbe intervenire sul mercato per acquistare un difensore centrale e un terzino sinistro. Se per il primo ruolo il nome sempre in auge resta quello di Lisandro Martinez del Manchester United, per la corsia mancina i catalani potrebbero pescare dall’altra formazione della città inglese.

Ait-Nouri nel mirino dei catalani

Il club catalano ha infatti messo nel mirino un giocatore che sta trovando pochissimo spazio nel Manchester City dopo l’arrivo di Enzo Maresca in panchina: per lui infatti sono state appena quattro le presenze stagionali con un incredibile zero minuti in Premier League nonostante lo scorso anno il City spese oltre 35 milioni di euro per prelevarlo dal Wolverhampton. Si tratta di Rayan Ait-Nouri che a gennaio molto probabilmente farà le valigie andrà a cercare spazio altrove. Per caratteristiche il classe 2001 è un giocatore che potrebbe far comodo al Barcellona vista la sua capacità con la palla fra i piedi e la propensione offensiva.

Le parole di Flick sul mercato

Qualche settimana fa il tecnico del Barcellona Hansi Flick aveva parlato così del mercato di riparazione: “Siamo aperti all’idea di ingaggiare i migliori giocatori per la squadra, qualsiasi giocatore che possa aiutarci a migliorare. L’ho detto durante la finestra di mercato, discutiamo sempre di cosa sia meglio per la squadra, di come possiamo migliorarla. È quello che stiamo facendo ora. Vedremo. Abbiamo ancora qualche settimana prima dell’apertura del mercato. Ne abbiamo parlato con Deco e Bojan, così come con il mio staff”.