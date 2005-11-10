Dimenticato da Maresca, Ait-Nouri apre alla Juventus. Adesso dipende dal Manchester City
Tommaso Bonan
La Juventus in vista del mercato di gennaio continua a muoversi sotto traccia per un terzino sinistro e in modo particolare per Rayan Ait-Nouri, 25enne algerino arrivato al Manchester City con Pep Guardiola e in questa stagione finito ai margini col successore Enzo Maresca.
Ait-Nouri vuole cambiare aria e ha dato una prima disponibilità alla Juventus
Il laterale con passaporto francese - che non ha ancora disputato un minuto nella Premier in corso - era già stato vicino alla Juventus a fine agosto. L’ex Wolves - conferma oggi La Gazzetta dello Sport - vuole cambiare aria e ha dato una prima disponibilità alla Signora. Un passo importante, però non ancora sufficiente per arrivare alla fumata bianca. Adesso la palla passa al Manchester City che deve valutare l’eventuale esistenza di soluzioni più favorevoli, a partire da una cessione a titolo definitivo.