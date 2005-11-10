La Juven­tus in vista del mercato di gennaio con­ti­nua a muo­versi sotto trac­cia per un ter­zino sini­stro e in modo par­ti­co­lare per Rayan Ait-Nouri, 25enne alge­rino arri­vato al Man­che­ster City con Pep Guar­diola e in que­sta sta­gione finito ai mar­gini col suc­ces­sore Enzo Mare­sca.

Ait-Nouri vuole cam­biare aria e ha dato una prima dispo­ni­bi­lità alla Juventus

Il late­rale con pas­sa­porto fran­cese - che non ha ancora dispu­tato un minuto nella Pre­mier in corso - era già stato vicino alla Juven­tus a fine ago­sto. L’ex Wol­ves - conferma oggi La Gazzetta dello Sport - vuole cam­biare aria e ha dato una prima dispo­ni­bi­lità alla Signora. Un passo impor­tante, però non ancora suf­fi­ciente per arri­vare alla fumata bianca. Adesso la palla passa al Man­che­ster City che deve valutare l’even­tuale esi­stenza di solu­zioni più favo­re­voli, a par­tire da una ces­sione a titolo defi­ni­tivo.