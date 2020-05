Juventus, Higuain scaccia i cattivi pensieri: è tornato in gran forma e Sarri sorride

Il ritorno in campo di Gonzalo Higuain provoca pensieri positivi al tecnico juventino Maurizio Sarri, visto che dopo le tante voci inerenti al suo malcontento nel corso dei mesi passati in Argentina e alla preoccupazione sul suo rendimento atletico distante dalla Continassa, la realtà lo ha visto tornare in grande spolvero e in ottima forma fisica. Un altro motivo per sorridere dopo l'ottimo approccio di Ronaldo, con il Comandante che può così preparare un tour de force di due mesi che spinge ancora i bianconeri a sognare di vincere tutto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.