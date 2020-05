Juventus, Higuain sperava di rinnovare ora aspetta i piani del River Plate

Gonzalo Higuain oggi tornerà ad allenarsi alla Continassa per conquistarsi un posto nel presente del club ma anche per capire cosa sarà del suo futuro. Il Pipita ha sperato fino all'ultimo di poter ottenere una proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, ma la Juventus ha altri piani per lui, ovvero la partenza nel corso del prossimo mercato. Il DC United dove allena il fratello Federico si è fatto sotto per portarlo in MLS, come del resto anche i Los Angeles Galaxy, ma la pista più concreta resta il River Plate, anche per una questione di cuore. Resta da capire come i Milionarios possano permettersi il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro all'anno, ma le vie del mercato sono infinite e gli argentini ci proveranno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.