Juventus, iniziata l'operazione Dybala-2024: primi contatti già avvenuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando alle ultime notizie rivelate da Sky, sono già iniziati i contatti per il rinnovo contrattuale di rinnovo Paulo Dybala: i diritti d'immagine, gestiti da una società esterna, rendono più complicata la sua situazione e ci sarà bisogno di qualche settimana in più rispetto agli altri prolungamenti già annunciati (Cuadrado e Bonucci) o di quelli che sono in procinto di essere annunciati.

Dybala 2024 - Il rinnovo dell'argentino dovrebbe portare il legame tra la Joya e i bianconeri fino al giugno 2024: una manovra già iniziata, nonostante le parole di smentita spese ieri dal direttore sportivo Paratici, che ha comunque ribadito la stima per il numero 10 della squadra, mai così decisivo come nell'ultimo periodo. Per lui 140 presenze e 61 reti in maglia bianconera.