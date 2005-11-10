Juventus, Kolo Muani presenta la sfida al Rennes: Alle 15 la conferenza

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Juventus, Kolo Muani presenta la sfida al Rennes: Alle 15 la conferenzaLive TMW
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Camillo Demichelis
Camillo Demichelis
Oggi alle 14:43Serie A
autore Camillo Demichelis
21.10.2026 14:43Serie A
Randal Kolo Muani presenta la sfida contro il Rennes, analizzando le insidie della partita e le strategie per affrontare al meglio l’impegno.
TUTTOmercatoWEB
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14:43 - Randal Kolo Muani presenta Juventus-Rennes, partita valida per la terza giornata di Europa League in programma domani pomeriggio alle 18:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.
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