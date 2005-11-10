Juventus, Kolo Muani meglio con Woltemade: tutti d’accordo tranne… Spalletti

Chiunque abbia visto la partita tra Cagliari e Juventus si è reso conto di come Randal Kolo Muani sia stato più pericoloso dal momento in cui anche Nick Woltemade è entrato in campo. A sottolinearlo ci sono il gol del francese, la traversa, ma anche le parole dell'attaccante ex PSG, che ha spiegato di avere più liberta con il tedesco accanto: "Se c'è lui gli avversari hanno una preoccupazione in più".

Spalletti però lo sbugiarda

Quello che ha un po' sorpreso invece sono state le parole del tecnico bianconero, il quale ha risposto in modo un po' piccato ad Andrea Stramaccioni, che gli aveva fatto una domanda riguardo il sistema di gioco con due attaccanti: "C'eri anche nel primo tempo a vedere la partita. Al 25' ho tirato McKennie a sinistra e c'era Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade. È una seconda punta e ha fatto la seconda punta, inoltre è il più forte dei nostri di testa. Bisogna soltanto avere la determinazione, di quelli che hanno la testa forte".

Il futuro resta un'incognita

Una presa di posizione forte, forse fin troppo, che fa capire però qual è il suo punto di vista sulla possibilità di vedere Kolo Muani e Woltemade insieme. I fatti magari ci smentiranno, ma dalle parole di Spalletti non sembra così probabile che i due facciano coppia giovedì contro il Celta Vigo o domenica contro la Lazio. Il campo non può in ogni caso essere ignorato e il tempo ci dirà se effettivamente l'allenatore toscano abbia o meno ragione.