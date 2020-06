Juventus, la conferma arriva dalla Coppa Italia: serve una punta. Milik è l'obiettivo principale

Dalla finale di Coppa Italia è arrivata solo una conferma, scrive quest'oggi Tuttosport in merito alla necessità della Juventus di avere una punta capace di occupare l'area di rigore, attaccare la profondità e alzare la pericolosità sul gioco aereo utilizzando gli esterni contro squadre molto chiuse. Il candidato a ricoprire questo ruolo è Arkadiusz Milik, proprio lui che sostuì Higuain a Napoli. Serve però l'accordo con il Napoli, visto che Aurelio De Laurentiis chiede 40 milioni di euro senza contropartite: il dg Paratici potrebbe anche accettare la valutazione - si legge - ma non la formula e spinge per le contropartite. Si profila un braccio di ferro col Napoli che conta nell'interesse di Arsenal e Tottenham (ma anche questi con contropartite) e la Juventus sulla volontà del giocatore ed il contratto in scadenza.