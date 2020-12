Juventus, la MLS conferma: offerta di 9,2 milioni di dollari per Bryan Reynolds

La Juventus sarebbe il club più vicino all'acquisto del cartellino di Bryan Reynolds, terzino statunitense classe 2001 in forza al Dallas FC. A confermare il grande interesse dei bianconeri per il giocatore è il sito ufficiale dell'MLS, il massimo campionato di calcio degli USA, che parla di un'offerta da 9,2 milioni di dollari da parte della Juve per il difensore. Gli altri club in corsa per Reynolds sono, come è noto, Roma e Club Brugge.