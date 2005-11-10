Juventus, Lucumí resta in cima alla lista: Miretti può diventare la chiave dell'affare

La Juventus lavora per rinforzare il reparto arretrato e tra i profili più graditi a Luciano Spalletti c'è quello di Jhon Lucumí. Il centrale colombiano del Bologna viene considerato il candidato ideale per occupare il ruolo di difensore centrale mancino grazie alle sue caratteristiche fisiche, alla velocità e alla capacità di impostare l'azione con il piede sinistro.

Nonostante sul contratto del giocatore sia presente una clausola da 28 milioni di euro, la situazione contrattuale potrebbe favorire una trattativa. Lucumí è infatti legato al Bologna fino al 2027 e il club rossoblù sa di dover valutare con attenzione eventuali offerte per evitare il rischio di una svalutazione nei prossimi mesi. Anche il Besiktas di Vincenzo Italiano si è mosso per il colombiano, ma al momento è la Juventus il club più determinato.

Giovanni Carnevali vorrebbe accontentare il nuovo allenatore e sta studiando una formula che possa soddisfare tutte le parti. L'idea bianconera sarebbe quella di abbassare l'esborso economico inserendo nell'operazione Fabio Miretti, valutato circa 12 milioni di euro e molto apprezzato dal Bologna. In questo modo la proposta juventina potrebbe avvicinarsi alle richieste rossoblù senza compromettere i rapporti tra i due club.

A Torino c'è inoltre la volontà di accelerare. Il buon avvio di Lucumí con la Colombia al Mondiale potrebbe attirare l'interesse di altre società e rendere la concorrenza ancora più agguerrita nelle prossime settimane.