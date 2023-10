Juventus, Milik: "Il gol mi ha dato tanta fiducia, nel secondo tempo potevamo farne di più"

Arek Milik, centravanti della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Torino: "Bremer ha giocato una gara su un livello altissimo, so quando significa questa partita per lui, merita il premio di migliore in campo".

Come si fa a farsi trovare pronti?

"Oggi non era difficile perché ho perso qualche allenamento ma il gol mi ha dato tanta fiducia, per noi attaccanti è importante segnare. Sono contento per la vittoria della squadra".

Con quale compagno ti trovi meglio?

"Faccio quello che mi chiede il mister, adattandomi al compagni. Cerco di fare bene, nel secondo tempo oggi c'erano più spazi e potevamo sfruttarli meglio, potevamo fare più gol. Noi giocatori dobbiamo sempre farci trovare pronti, anche se non è facile. A livello mentale dobbiamo essere sempre pronti ad aiutare".