TMW Juventus su Muharemovic, Carnevali va per l'affondo. Ma il Sassuolo vuole 40 milioni

Tra i nomi che stanno emergendo con forza in casa Juventus in queste ultime ore c'è Tarik Muharemovic (23 anni). Centrale che il neo-dirigente bianconero Giovanni Carnevali conosce bene, avendolo portato lui per primo al Sassuolo due anni or sono, acquistandolo proprio dalla Vecchia Signora.

La Juve tra l'altro ha anche il 50% sulla futura rivendita di Muharemovic da parte del Sassuolo, una carta che lo stesso Carnevali - l'uomo che questo accordo lo ha firmato, ma lato neroverdi - conosce bene e ha intenzione di sfruttare a propria disposizione. Intanto, ha deciso: il nome giusto per rinforzare la retroguardia della Vecchia Signora è proprio quello del nazionale bosniaco, è Muharemovic.

Ora però Juventus e Sassuolo devono trovare la quadratura del cerchio sulla valutazione del classe 2003. I neroverdi ad oggi, forti del fatto che la Juve abbia appunto questo forte sconto (nella sostanza, pagherebbe la metà) chiedono non meno di 40 milioni di euro per cedere Muharemovic. E, nonostante la stima, Carnevali lavora per abbassare le pretese della sua ex società.