Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, notte da incubo: Spalletti non nasconde la preoccupazione

Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
19.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
La Juventus crolla 0-3 contro la Lazio e finisce tra i fischi. Vicario scuote la squadra, mentre Spalletti è preoccupato per la fragilità bianconera
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus cade in casa contro la Lazio, perdendo 0-3 e lasciando il campo tra i fischi di un’Allianz Stadium ormai saturo di prestazioni del genere, che si ripetono da troppi anni. La squadra di Spalletti ha disputato un primo tempo sottotono, confermando le difficoltà anche nella ripresa, quando non è riuscita a cambiare passo né a trovare la via del gol. Un problema che, partita dopo partita, sta diventando una consuetudine sempre più preoccupante. I bianconeri hanno faticato a costruire occasioni pericolose, mostrando ancora una volta limiti evidenti nella manovra offensiva e nella capacità di reagire alle difficoltà. Spalletti ha provato a intervenire con alcuni cambi per dare una scossa alla squadra, ma anche i giocatori subentrati sono apparsi confusi, senza riuscire a invertire la rotta. La reazione attesa non è arrivata e il pesante risultato finale ha alimentato ulteriormente la delusione dei tifosi, che si aspettavano una prestazione ben diversa. Ora la Juventus è chiamata a voltare pagina e a ritrovare energie e certezze in vista del prossimo impegno: giovedì è in programma la gara di Europa League contro il Rennes. Una sfida importante per lasciarsi alle spalle la sconfitta e dimostrare di avere ancora la forza di reagire.

Vicario scuote la Juve

Guglielmo Vicario, dopo la gara contro la Lazio, ha analizzato la brutta prestazione della Juventus: “Sicuramente non è attribuibile all'Europa League. Il nostro calendario sarà questo, fino a fine gennaio e speriamo possa andare fino a fine maggio. La stagione è questa, poi non esistono alibi di alcun tipo. Bisogna essere centrati nella storia di questo club, oggi abbiamo giocato sotto livello. Bisogna fare un’analisi di coscienza, propria, di squadra e dimenticare la serata di stasera”. Il numero 25 bianconero ha poi descritto il clima all'interno dello spogliatoio: “Nello spogliatoio il clima era quello di una squadra consapevole di non aver giocato da Juve. Una presa di coscienza facile, c’era poco da dire, c’è da cancellare e pensare alla partita di giovedì". Vicario ha infine indicato cosa serve alla Juventus per ritrovare carattere e compattezza: “Non dobbiamo cercare le mancanze ma dobbiamo trovare le soluzioni. Qui non dobbiamo addossare le colpe a nessuno e non possiamo permetterci di giocare così. Non punterò il dito contro nessuno, sono il primo a prendersi responsabilità. Non bisogna fare scarica barile. Alla Juve non puoi giocare sotto livello e avere la lucidità di mettere via tutto ciò che di brutto è stato fatto stasera".

Spalletti preoccupato

Luciano Spallletti, dopo la gara contro la Lazio, ha analizzato la prestazione della Juventus: “Diventa inutile parlare di un reparto o di un giocatore perché sono tutte cose che vengono dopo. Qua conta il ritmo, lo spirito e il cuore poi il resto viene dopo. Noi abbiamo dimostrato fragilità perché nasce nella testa non nasce nelle gambe. Poi dobbiamo trovare la motivazione ed è lì che prende forma la fragilità perchè inizi a rincorrere non riconosci ciò che sta per arrivare. Ormai tutti hanno i piedi buoni nel calcio e quello che fa la differenza sono le cose che vedi in anticipo. Il sistema di gioco non modifica niente se non c'è una passione per quello che è lo scorrimento della partita. Tutti hanno i piedi buoni nel calcio, ciò che fa la differenza son le cose che vedi e che ragioni in anticipo. Anche quelli forti con i piedi le anticipano con gli occhi le cose. Il sistema di gioco, la punta in più o in meno non modifica niente se non c’è una passione per quello che è lo scorrimento della partita, se non c’è un fame, un coraggio, un carattere. Se mancano queste cose qui diventa difficile poi parlare di tutto. Siccome stasera l’ho vista da sopra, abbiamo fatto vedere che poi il nostro futuro lo scrive un po’ il caso se siamo questi qui. Gli alibi non producono un buon futuro. Dobbiamo andare a scavare qualcosa di differente perchè fino a questo momento siamo stati su quella via di mezzo in cui potevamo costruirci qualcosa ma abbiamo fatto passi indietro. Nel secondo tempo ho messo giocatori offensivi ma c’era da interpretarli meglio”. Il tecnico di Certaldo ha poi espresso tutta la sua preoccupazione in vista dei prossimi impegni: “Sono preoccupato. Io devo andarmi a fare delle domande perché stiamo peggiorando e devo fare delle analisi soprattutto su di me. La prima cosa che ognuno deve fare è parlare di se stesso. Siamo stati tutti dentro al livello insufficiente della partita, non c’è nessuno che ha salvato la faccia e può permettersi di parlare degli altri. Mi fa piacere che il capitano venga a parlare e metterci la faccia, ma fare analisi corrette diventa fondamentale. Le sconfitte non salvano nessuno, tirano tutti dentro. Tutti hanno una faccia pessima, un magone dentro che bisogna poi andare a sgomitarlo. Tutti siamo dentro le sconfitte, nessuno si è salvato".

Articoli correlati

Immagine news 1
Spalletti e Allegri in bilico, Sarri ancora no. Tre casi diversi per riflessioni che sono inevitabili
Immagine news 2
L'incredibile abbaglio della Juve su Kolo Muani. 50 milioni e un solo uomo sul suo carro
Immagine news 3
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato
Immagine news 4
Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:33 Serie ATMW
TMWSpalletti e Allegri in bilico, Sarri ancora no. Tre casi diversi per riflessioni che sono inevitabili
Immagine news 2
07:30 Serie A
Le parole di Rabiot fanno rumore, Amorim le spiega. Il Milan deve imparare dalle vittorie
Immagine news 3
07:26 Serie ATMW
TMWL'incredibile abbaglio della Juve su Kolo Muani. 50 milioni e un solo uomo sul suo carro
Immagine news 4
07:23 Serie A
Napoli, crisi senza precedenti nell'era ADL: cinque ko in nove gare e Allegri sotto accusa
Immagine news 5
07:18 Serie ATMW
TMWJuventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine news 6
07:15 Serie A
Solo De Laurentiis non vuol parlare d'esonero per Allegri. Ma il calendario è rischiosissimo
Immagine news 7
07:10 Serie ATMW
TMWPerché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine news 8
07:10 Serie A
Juventus-Lazio 0-3, le pagelle: Kolo Muani il peggiore in campo, Gattuso "doma" Spalletti
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.1 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.2 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.3 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.4 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
Immagine top news n.6 Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Paz stravince il duello con Mastantuono, De Gea è un colabrodo
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Como è quarto da solo, Fiorentina penultima
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Spalletti e Allegri in bilico, Sarri ancora no. Tre casi diversi per riflessioni che sono inevitabili
Immagine box news Serie A Le parole di Rabiot fanno rumore, Amorim le spiega. Il Milan deve imparare dalle vittorie
Immagine box news Serie A L'incredibile abbaglio della Juve su Kolo Muani. 50 milioni e un solo uomo sul suo carro
Immagine box news Serie A Napoli, crisi senza precedenti nell'era ADL: cinque ko in nove gare e Allegri sotto accusa
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine box news Serie A Solo De Laurentiis non vuol parlare d'esonero per Allegri. Ma il calendario è rischiosissimo
Serie B
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Immagine box news Serie B Sampdoria, riflessioni in corso sul futuro di Corradi: se salta, in pole D'Angelo e Iachini
Immagine box news Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2, le pagelle: Corradi al capolinea, brivido finale per Coppolaro
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo 1-2. Toscani corsari, doriani contestatissimi
Serie C
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"
Immagine box news Serie C Savoia ko, ma Formisano resiste. Il presidente del club: "Avanti con lui, ha piena fiducia"
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, Bonera resiste: confermata la fiducia nonostante lo 0-5 contro il Lecco
Immagine box news Serie C Ravenna, il ds Mandorlini furioso: "La gestione arbitrale ha condizionato la gara"
Immagine box news Serie C Picerno, col Barletta la terza sconfitta di fila: riflessioni in corso sul tecnico De Luca
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio