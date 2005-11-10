Juventus, Openda lavora anche in vacanza. L'obiettivo è arrivare tirato a lucido il 13 luglio

Lois Openda quest’estate è ripartito da una vacanza con la famiglia: da poche settimane è ufficialmente un giocatore della Juventus, da quando cioè i bianconeri hanno avuto la certezza aritmetica del raggiungimento del decimo posto. Ma la sua permanenza a Torino sarà momentanea: i suoi agenti sono al lavoro per trovargli una sistemazione adeguata alle sue ambizioni.

Tante le squadre che seguono Openda, ma pesa una valutazione da oltre 40 milioni

Secondo quanto scrive Tuttosport, in Francia i telefoni hanno squillato da Lione, Rennes e Lens, in Inghilterra si è fatto vivo il neopromosso Coventry e pure il Leeds ha mosso dei passi per raccogliere quante più informazioni possibili. Non può essere a Torino il futuro di Openda, che però farà in modo di essere tirato a lucido per il 13 luglio, per il giorno in cui la Juve inizierà la propria stagione alla Continassa.

L'attaccante lavora duramente alla ricerca della migliore condizione

Intanto il giocatore lavora duramente: sa che il ritiro e le amichevoli estive, in attesa del recupero di tutti i nazionali impegnati al Mondiale, dovranno dargli la spinta per trovare in fretta una nuova sistemazione. Difficile riuscire a far cambiare idea a Spalletti, che da tempo non lo ritiene funzionale alla Juve che verrà.