Juventus, Paredes: "Grandissima partita. Volevo giocare di più, ora sono contento"

Leandro Paredes, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il successo contro la Cremonese. "Siamo contenti, abbiamo fatto una grandissima partita. Arriviamo nel migliore dei modi alla sfida con il Siviglia, ci dispiace solo per Pogba. Era dispiaciuto e triste come tutti noi, sappiamo l'importanza di Paul per noi. Bisogna continuare a lavorare a fare ancora meglio".

Hai sofferto a non aver avuto continuità?

"Volevo giocare molto di più, ad inizio stagione non stavo bene fisicamente e mi ha fatto perdere la titolarità. Ora sono contento, la squadra sta facendo bene".

Come hai ritrovato il calcio italiano?

"Sicuramente é migliorato tantissimo, ci sono squadre molto forti".

Sul gol di Bremer?

"Lo abbiamo provato in allenamento, sapevamo che potevamo fare gol".