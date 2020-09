Juventus, passi avanti per Suarez: ecco perché ha scalzato Dzeko tra i preferiti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha accelerato con decisione su Luis Suarez con il Pistolero che aspetta solo un indennizzo dal Barcellona per liberarsi gratuitamente e firmare col suo prossimo club. I bianconeri hanno messo in secondo piano Edin Dzeko a causa del costo del cartellino, visto che a livello contrattuale, l'investimento per il bosniaco sarebbe identico rispetto a quello per l'uruguaiano. Suarez guadagnerebbe 10 milioni a stagione, ma grazie alla nostra tassazione, per la Juve significherebbe spendere gli stessi 15 milioni lordi previsti per l'attaccante della Roma. Ecco perché, nel caso in cui dovesse velocizzarsi la questione addio dal Barça, Suarez sarebbe pronto a caricare le cartucce dalle parti della Continassa.