Juventus, un altro passo falso: a Cagliari arriva un pareggio che sa di beffa

La Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Cagliari e, per l’ennesima volta, i bianconeri hanno offerto una prestazione che ha evidenziato i soliti limiti. La squadra di Spalletti ha creato tanto, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni avute. Dopo essere passata in svantaggio intorno al ventesimo minuto, la Juventus non è stata capace di ribaltare il risultato. A trovare il gol del pareggio è stato Kolo Muani, ma la rete è arrivata soltanto all’81’. Il francese ha avuto anche sue altre grandi occasione, senza però riuscire a battere Caprile. In Sardegna, la Juventus ha mostrato ancora una volta i propri difetti. Da diversi mesi, infatti, i bianconeri faticano contro le squadre abili a chiudersi e a difendere con ordine. La stagione è appena cominciata, ma i punti persi sono già troppi. Finora la Juventus ha espresso un buon calcio, ma troppo spesso sono mancate la cattiveria agonistica e la fame necessarie per chiudere le partite. Il tempo per correggere gli errori, però, è poco: si giocherà ogni tre giorni, a cominciare da giovedì, quando i bianconeri affronteranno il Celta Vigo in Europa League.

Kalulu arrabbiato per la prestazione della Juventus

Ancora una volta, la Juventus è rimasta intrappolata nei propri difetti. Lo scorso anno, a Cagliari, i bianconeri persero per 1-0 pur dominando la partita. A circa sei mesi di distanza, il copione si è ripetuto: la Juventus ha controllato il gioco senza riuscire a concretizzare, mentre il Cagliari ha colpito alla prima occasione utile. Questa volta, però, i bianconeri sono riusciti almeno a strappare un pareggio. A commentare la prestazione della Juventus è stato Pierre Kalulu, intervenuto in conferenza stampa: "Sono due punti persi, abbiamo provato tanto e non abbiamo vinto. Non sono contento per la gara, ma sono contento per il gol di Kolo Muani. Avrebbe potuto farne anche un altro". Il difensore francese è apparso piuttosto deluso dall’esito della partita. La speranza è che la squadra sappia trasformare questa rabbia in una maggiore determinazione, ritrovando la voglia di vincere e la lucidità necessaria per portare a casa partite di questo tipo.

Spalletti: "Meritavamo di più"

Al termine della gara contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della sua squadra, rispondendo anche a chi gli ha chiesto se non sia il caso di apportare qualche modifica all’assetto tattico: "Ho già provato a fare qualcosa di differente, portando McKennie a sinistra e Nico Gonzalez a fare la seconda punta. Abbiamo giocato una grande partita, ma dobbiamo metterci qualcosa in più e riconoscere i momenti decisivi. Il secondo tempo l'abbiamo giocato ruolo per ruolo, ma abbiamo mantenuto lo stesso atteggiamento del primo tempo. Meritavamo di più, abbiamo avuto dall'inizio noi il pallino del gioco. Poi chiaro che qualcosa che si vede su analisi e sviluppo è mancato. Con il mio comportamento divento ossessivo e pretendo di più". Il tecnico di Certaldo ha poi ribadito la necessità di una maggiore cattiveria agonistica, sottolineando come alla squadra manchi ancora qualcosa nei momenti decisivi: "Può darsi. Ho tolto Nico Gonzalez che è il più forte di tutti di testa e si esalta nel duello. In alcuni momenti non siamo solidi perché non facciamo lo sforzettino in più. Inutile puntare l'uomo se permetto agli avversari di far una ripartenza o entriamo molli. Ma queste cose non le sapete valutare. Nel finale siamo stati colti di sorpresa nell'ultima palla in area: non possiamo essere colti di sorpresa. Noi siamo custodi di quelli che hanno indossato prima questa maglia e noi non siamo stati all'altezza di vestirla. Partite come quelle di stasera vanno vinte. Punto e basta".