Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, la pausa restituisce Cambiaso: Spalletti prepara una nuova soluzione

Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
03.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
La Juventus ritrova Cambiaso dopo un mese di stop e vede il rientro di Ekhator. Neto, intanto, racconta il ritorno in bianconero e parla di Spalletti
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’amichevole contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha concesso 3 giorni di riposo alla Juventus. La ripresa è fissata per martedì quando si comincerà a preparare la sfida contro il Cagliari dopo tre settimane di pausa. Il lavoro al JTC per i bianconeri sarà particolarmente importante, perché uno stop così lungo non si era mai visto e questo sicuramente comporterà un approccio diverso rispetto al passato. Alla ripresa Spalletti ritroverà un gruppo più folto, visto che saranno attesi i primi nazionali. Il tecnico dovrà quindi iniziare a valutare le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni. La partita contro il Cagliari si avvicina e la Juventus dovrà ritrovare rapidamente ritmo e condizione. Intanto, durante il test contro la Cremonese, sono arrivate indicazioni interessanti anche dall’infermeria.

Juventus, Cambiaso torna a disposizione: Ekhator vede il rientro

Nell’amichevole contro la Cremonese, la Juventus ha ritrovato Andrea Cambiaso. Il numero 20 bianconero era fermo da un mese, visto che si era infortunato alla caviglia il 29 agosto. Il giocatore ha superato il problema fisico e ha potuto nuovamente assaggiare il campo in una partita, un passaggio importante in vista della ripresa del campionato. Cambiaso adesso sta bene ed è pronto per tornare contro il Cagliari, appuntamento nel quale potrebbe rappresentare una soluzione importante per Spalletti. Il tecnico, proprio contro la Cremonese, ha deciso di testarlo in una posizione diversa dal solito. Ieri Spalletti lo ha provato a centrocampo e questa potrebbe essere una soluzione per il futuro. La duttilità del classe 2000 potrebbe dunque tornare molto utile alla Juventus. Il lungo stop per la pausa internazionale ha permesso al giocatore di recuperare senza dover forzare i tempi. Alla ripresa degli allenamenti, Cambiaso potrà lavorare con il resto del gruppo e aumentare progressivamente il minutaggio. Nel frattempo, prima della sfida contro la Cremonese, sui campi della Continassa si è rivisto anche Jeff Ekhator. L’attaccante classe 2006 ha ripreso a correre e ha toccato anche il pallone, segnali incoraggianti dopo il problema fisico che lo ha costretto a fermarsi. Dunque Ekhator è vicino al rientro, anche se ancora con precisione non si sa quando verrà convocato, visto che è reduce da due stop piuttosto seri. La Juventus procederà quindi con cautela, evitando di accelerare il recupero del giovane attaccante. L’obiettivo sarà riportarlo gradualmente a disposizione di Spalletti.

Juventus, Neto racconta il ritorno: “Impatto molto positivo”

Ieri Neto non ha giocato la gara contro la Cremonese poiché sta seguendo ancora un processo di riatletizzazione. Il brasiliano sta quindi completando il percorso necessario per tornare pienamente a disposizione e aumentare la propria condizione fisica. Al termine del test, però, il brasiliano ha incontrati media e raccontato come ha ritrovato la Juventus: “C’è differenza dal punto di vista della società hanno cambiato tanto, veramente. Nella mia prima avventura qua ero a Vinovo e le strutture che hanno creato qua io sapevo, già sentivo, sono rimasto in contatto con degli miei amici durante tutto questo tempo, però è una cosa vivere, una cosa avere le informazioni, quindi il cambiamento è stato impressionante. Ho avuto la possibilità di girare in tanti Paesi e squadre, ma è stato spettacolare quello che hanno fatto qua, quindi dal punto di vista della società sono bravi, complimenti. Dal punto di vista personale, da un po’ di anni già pensavo come stesso, senza esternare il senso di voler tornare in Italia con la mentalità che ho creato e che ho avuto dopo 32-33 anni, quando sono maturato. Quindi molto contento perché mi sento veramente bene e preparato per questo momento”. Neto ha anche avuto modo di parlare del suo rapporto con Spalletti: “Io non avevo mai lavorato con il mister. Nel calcio ormai abbiamo delle persone, dei miei amici che ci conoscono tutti, tutti ti commentano: “Guarda, lui è così”. Però ti dico la verità, è un impatto molto positivo, di una consapevolezza e di un’esperienza che non c’è bisogno di parlare. È stato un impatto veramente molto positivo”. Il portiere ha quindi sottolineato le prime impressioni avute lavorando con il nuovo allenatore della Juventus. Il suo percorso di riatletizzazione proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare progressivamente alla migliore condizione. Infine il brasiliano ha spiegato quali sono gli obiettivi della Juventus: “Alla fine sono le dinamiche, le dinamiche del calcio, i contesti, e alla fine si deve lavorare sopra quello che è il momento. Le squadre, i giocatori sono giocatori veramente forti, di una capacità e una qualità veramente importante. Dal mio punto di vista, si può arrivare e trovare risultati dai quali la Juve è abituata. I contesti che ci sono passati durante questi tempi sono cose che succedono. Alla fine tutti vogliono vincere, non solo la Juve, però secondo me si possono fare veramente cose importanti”. Parole che accompagnano la ripartenza della Juventus dopo la lunga pausa e in vista dei prossimi impegni ufficiali. Spalletti avrà bisogno di tutti gli elementi della rosa e il recupero dei giocatori fermi ai box rappresenterà un passaggio importante. Ora l’attenzione si sposterà sulla ripresa degli allenamenti e sulla preparazione della gara contro il Cagliari.

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, come sta Conceicao? Il ct del Portogallo: "Manca ancora un allenamento..."
Immagine news 2
Pjanic a 360° al Festival di Trento: "Roma, Juve, Alajbegovic e le mie punizioni"
Immagine news 3
Pellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine news 4
Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:11 Serie A
Juventus, come sta Conceicao? Il ct del Portogallo: "Manca ancora un allenamento..."
Immagine news 2
22:05 Serie ATMW
TMWPjanic a 360° al Festival di Trento: "Roma, Juve, Alajbegovic e le mie punizioni"
Immagine news 3
22:00 Serie A
Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
Immagine news 4
21:55 Serie ATMW
TMWPellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine news 5
21:50 Serie ATMW
TMWAl Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine news 6
21:45 Serie A
Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Deiola ha intelligenza calcistica"
Immagine news 7
21:39 Serie A
Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine news 8
21:34 Serie ATMW
TMWFerrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Al Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine top news n.1 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.2 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.3 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.4 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.5 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.6 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.7 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Juventus, come sta Conceicao? Il ct del Portogallo: "Manca ancora un allenamento..."
Immagine box news Serie A Pjanic a 360° al Festival di Trento: "Roma, Juve, Alajbegovic e le mie punizioni"
Immagine box news Serie A Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
Immagine box news Serie A Pellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine box news Serie A Al Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine box news Serie A Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Deiola ha intelligenza calcistica"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale