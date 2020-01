© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere la cessione di Daniele Rugani l'unica operazione in uscita della Juventus nel mercato di gennaio. Il difensore ex Empoli finora ha giocato appena 270' divisi fra Serie A e Champions League e per questo sembra essere considerato dai bianconeri un elemento sacrificabile della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Sul giocatore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sono già mossi due club: il Milan e l'Eintracht Francoforte.