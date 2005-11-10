La Juventus perde Conceicao per infortunio. Quanto starà fermo l'esterno portoghese

Brutte notizie in casa Juventus, visto che Spalletti dovrà perdere per un po' di tempo l'esterno offensivo portoghese Francisco Conceicao, il quale ieri sera nella sconfitta per 0-3 della sua squadra contro la Lazio ha lamentato un infortunio alla spalla. Nonostante la batteria di laterali d'attacco della Juve non manchi di rappresentanti, è un'assenza da non sottovalutare, considerando che i bianconeri sono privi già ormai dall'inizio di questa stagione del titolare sulla corsia opposta, Yildiz.

Uno stop di tre settimane

Ma cosa si è fatto Conceicao? Il bollettino medico della Vecchia Signora parla di una lussazione gleno-omerale, già ridotta ieri in serata, e spiega che il figlio d'arte seguirà una terapia conservativa per il rientro in campo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si tratterà di una sosta di tre settimane, con rientro previsto quindi non prima della fine della prossima pausa per le nazionali di novembre.

Il bollettino ufficiale della Juve

Questa la nota con cui i bianconeri hanno fatto sapere dell'infortunio di Conceicao: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".