Juventus-Rennes 2-2, le pagelle: Woltemade sì, Kolo MuaNo. Ma che fa Douglas Luiz?

Juventus-Rennes 2-2, la partita della 3^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League finisce in parità. Vantaggio bianconero nel primo tempo con Celik, sorpasso francese nel primo tempo con Al-Taamari e Dia. Riaggiusta tutto Woltemade a metà ripresa.

JUVENTUS

(di Dimitri Conti)

Vicario 6 - Sulle prime conclusioni che arrivano c'è, su quella ravvicinata di Al-Taamari e sul rigore di Dia non può nulla. Rischia un pasticcio a inizio ripresa ma è da sei.

Gatti 5,5 - Torna ad avere un'occasione, con l'aumento del numero dei centrali di difesa messi in campo da Spalletti. Va vicino a un gol ma è anche beffato di netto da Al Taamari sull'1-1.

Dal 60' Gonzalez 6,5 - Conferma la sua ritrovata importanza nel cuore della squadra, procurando il rigore del 2-2. Non lascerà altre enormi tracce, ma è già qualcosa.

Bremer 6 - Sempre al suo posto, dopo la tempesta mediatica degli ultimi giorni con conseguenti multa e scuse. Si nota poco, riesce a dare ordine e presenza alla linea difensiva.

Kelly 6 - Spalletti lo richiama più di una volta all'ordine (tattico), va detto che in generale l'inglese sfodera una prestazione priva di eccessivi errori. Da sufficienza tonda.

Dall'80' Lucumi 6 - Avrebbe anche segnato, con un pizzico di fortuna, il gol della vittoria. Peccato però che venga pizzicato in fuorigioco e la rete sia quindi annullata.

Celik 6,5 - Tra i pochi arrivati dal mercato a rispettare le attese, si presenta nel modo migliore correndo a perdifiato verso l'1-0. Soffre però la vivacità di Nagida per tutto il primo tempo.

Dal 46' Kalulu 6 - Riceve un duro benvenuto nel match, scontrandosi di testa con Nagida e venendo costretto a una vistosa fasciatura. Prova a spingere, pur non essendo la sua dote.

McKennie 6 - Parte da mezzala destra ma, per attitudine, finisce a fare un po' tutti i ruoli. E alla mezz'ora flirta due volte col gol in pochi attimi, fermato da Samba e dal palo.

Douglas Luiz 5 - Viene da chiedersi cosa volesse fare quando si accuccia preciso per fermare di mano il tiro di Nagida, causando rigore. Poco altro da segnalare per lui e non è un bene.

Koopmeiners 5,5 - Ha l'ennesima chance per dimostrare di non essere il fantasma 'ammirato' negli ultimi anni a Torino. Qualche cross interessante, ma anche un anonimato eccessivo e prolungato.

Cambiaso 5,5 - Non troppo reattivo nell'azione del primo gol francese: Reynolds vede spazio alle sue spalle e ne beneficia, servendo l'assist. C'è la solita sensazione che debba dare di più.

Dal 92' Alajbegovic sv.

Woltemade 7 - L'Europa sembra donargli un'aria diversa e anche questa volta lo conferma, disegnando il perfetto assist per il vantaggio di Celik. Non solo, segna il (brutto) rigore del 2-2.

Kolo Muani 5 - Con Woltemade al suo fianco ha fatto vedere di poter dare di più. Difettoso in più di un controllo, non riesce proprio a combinare qualcosa di utile. Altra serataccia: Kolo Muachi?

Dall'80' Boga sv.

Allenatore: Spalletti 6 - Certe ombre aleggiano sul presente e futuro della sua panchina. L'unico modo per scacciarle è vincere e l'ingresso nel match della Juve incoraggia. Peccato però che il Rennes reagisca e i bianconeri si vedano ripresi e sorpassati senza troppe difficoltà. All'intervallo perde Celik, lentamente la prova bianconera cresce ed ecco la nuova parità. Con Lucumi avrebbe trovato pure il match point, ma è fuorigioco.

RENNES

(di Paolo Lora Lamia)

Samba 7 - Il portiere del Rennes recita la parte del leone. Soprattutto nel primo tempo, con due paratone su Gatti e McKennie che tengono il punteggio sull'1-1.

Ait Boudlal 6 - Dalla sua parte contiene le iniziative di Cambiaso senza eccessivi patemi, guadagnandosi la sufficienza.

Cresswell 6,5 - Governa l'area con la giusta autorità, impedendo diverse volte agli avversari di rendersi pericolosi.

Rouault 5,5 - Avvio disastroso, facendosi sfuggire Celik che poi segna. Con il passare dei minuti, prende un po' più le misure.

Reynolds 5 - Crea sempre problemi con le sue discese sulla destra, che chiude presentandosi talvolta in area. Accade così sull'1-1, quando di testa serve ad Al-Taamari una palla d'oro. Rovina però la sua partita causando il rigore del 2-2.

Thomasson 6 - Interpreta il ruolo di mezzala con una buona dose di intraprendenza, ma anche di sostanza.

Dall'81' Szymanski sv.

Rongier 6,5 - Ottima diga in mezzo al campo, facendosi notare per i tanti palloni recuperati più che in fase di costruzione.

Camara 6 - Partita sufficiente, senza giocate altolocate né errori particolarmente grossolani.

Nagida 7,5 - Più che Nagida, di cognome dovrebbe chiamarsi Cagiva. Ara letteralmente la fascia sinistra come e quando vuole, risultando di fatto un attaccante aggiunto. Avvia l'azione del pareggio, propizia il rigore e tenta varie volte il tiro in porta.

Dia 6,5 - L'ex Lazio veste i panni dello spettatore non pagante per gran parte del match, ma sul finire della prima frazione ha la freddezza di trasformare il rigore dell'1-2.

Dall'81' Soumare sv.

Al-Taamari 7 - Si fa vedere spesso fuori area per aiutare la squadra, ma sa anche svolgere al meglio il suo mestiere di riferimento offensivo. Quando Reynolds gli serve un gran pallone di testa, lo sbatte in porta con un bomber navigato.

Dall'81' Mayenda sv.

Allenatore: Haise 6,5 - Va a Torino a giocarsela a viso aperto, mettendo in mostra una squadra che continuando così può andare lontano. Purtroppo per lui e per i suoi, un episodio nella ripresa costa 2 punti.