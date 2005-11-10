Juventus, rifinitura in vista del Rennes: out in cinque. Provata sia la difesa a 3 che quella a 4

La Juventus è pronta a ripartire dopo la pesantissima sconfitta rimediata contro la Lazio domenica sera e l'occasione giusta sarà quella di domani, nella sfida di Europa League contro il Rennes. I bianconeri stanno svolgendo la rifinitura alla Continassa, con assenti i soliti cinque giocatori: Yildiz, Locatelli, Ekhator, Thuram e Grabara.

Il compleanno di Domenichini e le prove tattiche

Prima dell'allenamento il gruppo ha fatto un lungo applauso a Domenichini, vice di Spalletti che ha sostituito il tecnico toscano in panchina proprio contro la Lazio all'Allianz Stadium. Lo stesso allenatore, come si nota dal video di TMW, ha provato, nei primi minuti di allenamento, sia la difesa a tre che quella a quattro, in attesa di capire quale sarà la sua scelta per la gara di domani.