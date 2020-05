Juventus, se esce Higuain nuovi contatti per Milik. De Laurentiis chiede 40 milioni di euro

Tutto ruota attorno al futuro di Gonzalo Higuain. Con una intervista a 'TYC Sport', anche il Pipita ha pubblicamente aperto a un possibile ritorno al River Plate a un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus.

Si tratterà nei prossimi giorni: più che il cartellino, il problema per il club argentino è relativo all'alto ingaggio ma le parti ne stanno discutendo e la Juventus, inevitabilmente, si sta guardando intorno per l'eventuale sostituzione.

Anche in questo caso, il club bianconero proprio come accaduto per Higuain potrebbe guardare in casa Napoli. Piace Arkadiusz Milik, giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2021 ed entro fine mese tramite il suo entourage incontrerà di nuovo i dirigenti partenopei per capire se ci sono margini per rinnovare.

In caso di fumata nera, il Napoli lo venderà per evitare di perderlo a zero un anno dopo. E in questo scenario non mancano le pretendenti: occhio alla Premier League ma soprattutto all'Atletico Madrid. Poi c'è la Juventus, che per ora ha effettuato solo qualche sondaggio ma che è pronta - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - ad affondare il colpo con l'addio di Higuain. Il Napoli per far partire Milik chiede 40 milioni di euro.