© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla ancora dello scambio Kurzawa-De Sciglio fra Juventus e PSG. Come scrive la rosea, non c'è ancora l'accordo definitivo, con le parti che stanno trattanto per limare le differenze che ancora esistono. Kurzawa, in parola con i bianconeri, non è stato convocato per la prossima sfida del PSG con il Lille. Lo stesso Tuchel è stato chiaro: "Se ho dato il mio ok allo scambio? Sì, ma non c’è ancora nulla di deciso tra i due club. Ci sono discorsi aperti tra Juve e Psg. La situazione non è ancora chiara, ecco perché Kurzawa non è convocato".