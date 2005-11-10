Juventus ancora a singhiozzo, in campo Milan e Atalanta: le top news delle 22

La Juventus continua a fare tremendamente fatica. Dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro la Lazio in campionato, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre il 2-2 casalingo contro il Rennes in Europa League. Una partita che si era messa subito bene con la rete di Celik, poi il pareggio francese ed il sorpasso, fino al pareggio su rigore di Woltemade. Nel finale anche un gol contestato annullato a Lucumì che avrebbe dato la vittoria ai bianconeri.

Intanto sono in campo Milan e Atalanta: i rossoneri in Europa League stanno perdendo 2-0 in casa del Bournemouth, con l'espulsione di Mike Maignan che sta comunque condizionando il match. Per gli inglesi doppio rigore, con i gol di Justin Kluivert e Tavernier. La Dea in Conference League è invece ospite dell'Ajax, col risultato fermo sullo 0-0. A minuti è previsto l'inizio dei secondi tempi.

Di seguito invece i risultati delle 18.45:

EUROPA LEAGUE

Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4

Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4

Ferencvaros - Torreense 4-1

Juventus - Rennes 2-2

Lech - Sunderland 1-1

OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2

Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0

Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0

CONFERENCE LEAGUE

Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5

Getafe-Lugano 2-5

Iberia 1999-Mjallby 1-1

Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3

Jablonec-Brighton 0-0

Kauno Zilgiris-Brann 1-4

Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2

Pafos-Riga 1-1

Stella Rossa-Copenaghen 2-2

Trabzonspor-Hearts 2-0