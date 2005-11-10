Juventus, Spalletti conta i giorni che lo separano da Yildiz: quanto manca al suo ritorno

La Juventus in crisi attende con ansia il rientro del suo numero dieci, Kenan Yildiz, ma per rivedere in campo il gioiello turco bisognerà portare pazienza almeno fino a inizio dicembre, a patto che il percorso di recupero prosegua senza intoppi. In questa stagione la stella turca ha collezionato soltanto una presenza alla prima di campionato contro il Frosinone, gara in cui ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. L'infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi, eseguito il 31 agosto in Germania presso la Hessingpark Klinik di Augusta, dando il via a una lunga rincorsa con tempi di stop stimati in almeno tre mesi.

Le previsioni

L'auspicio di Luciano Spalletti è quello di poter riabbracciare il proprio leader tecnico proprio alle porte di dicembre. Dopo aver svolto la prima fase della riabilitazione a Ratisbona, in terra tedesca, lo scorso 25 settembre Yildiz ha fatto rientro a Torino per proseguire il lavoro sotto la supervisione dello staff medico bianconero. Il programma personalizzato che il calciatore segue quotidianamente tra il centro sportivo e il JMedical prevede sedute di fisioterapia, esercizi mirati per mantenere il tono muscolare e terapie specifiche per ripristinare la piena funzionalità del piede operato. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Cosa aspettarsi

Nonostante l'estrema necessità che la Juventus ha del suo talento e la grande voglia del classe 2005 di tornare protagonista, la parola d'ordine resta la massima cautela. La società non intende forzare le tappe, preferendo assecondare i progressi affinché Yildiz possa rientrare soltanto quando sarà al 100% della condizione. Non c'è ancora una data cerchiata sul calendario, ma la tabella di marcia prevede nei prossimi tempi la ripresa graduale dell'attività agonistica e il successivo reintegro in gruppo, tappe fondamentali prima del definitivo ritorno in campo.