Juventus, Spalletti: "Da me dipende tutto. Poi magari la partita non va come immagini"

"Da me dipende tutto perché sono io che scelgo come si sta in campo, la formazione e la tattica della partita”. Luciano Spalletti parla così alla vigilia dell’impegno che metterà la sua Juventus di fronte al Rennes in Europa League: “Poi la partita prende una forma e a volta non sempre va come ti immagini. Poi la partita si sviluppa dentro al campo, prende una forma che non sempre prevedi.

Lì ci va messo dentro il ragionamento di squadra e la percezione di squadra, quella di cui abbiamo parlato sempre. Le cose fisse si vedono, poi dipende dalla capacità di anticipazione, di andare a prevedere".

Il tecnico di Certaldo ha poi parlato di come ripartire anche nel rapporto con la squadra: "Ci sono le componenti del dialogo e del metodo da usare come allenamento. Questa volta li ho fatti parlare tutti, io son stato zitto perché di discorsi ne ho fatti in queste riunioni. Mi ha fatto piacere sentire il loro pensiero e son venute fuori cose importanti che io posso andare a usare per il metodo di lavoro che vado ad attuare. Se lo dicono anche loro per me diventa più facile spingere in quella direzione".