Juventus, Spalletti non è in discussione. Ipotesi Pioli traghettatore, per il futuro Inzaghi o Farioli

Repubblica dedica ampio spazio alla Juventus nella sua edizione odierna: sulla panchina di Spalletti continua a volteggiare il fantasma di Conte, invocato a gran voce dal popolo ma non dalla dirigenza, che non lo ha mai preso in considerazione per una soluzione d’emergenza. Se ci fosse bisogno di un traghettatore si penserebbe piuttosto a Pioli, che con Massara ha condiviso un memorabile scudetto al Milan. In ogni caso allo stato attuale la società non ha messo in discussione il tecnico di Certaldo.

Inzaghi o Farioli per il futuro

Per il futuro invece i nomi sono altri: si pensa a Simone Inzaghi e a Francesco Farioli, che con il Porto è già avviato al bis del campionato vinto nella scorsa stagione. Ma la vera incognita è un’altra: che accadrebbe se la situazione precipitasse, se le cose andassero disastrosamente anche giovedì in Europa League (allo Stadium ci sarà il Rennes) e domenica a Lecce? Se la crisi si facesse catastrofica la pressione popolare per il richiamo di Conte (che da parte sua tiene un occhio sulle vicende del Manchester United) diventerebbe fortissima e a quel punto John Elkann potrebbe imporlo ai vertici del club.