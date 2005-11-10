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Juventus, Spalletti gestisce le forze: Rugani a parte, mentre Gonzalez non si è allenato

Juventus, Spalletti gestisce le forze: Rugani a parte, mentre Gonzalez non si è allenato TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 14:32Serie A

In casa Juventus oggi Daniele Rugani ha lavorato a parte e Nico Gonzalez non si è allenato per gestione dei carichi. Piccolo affaticamento per Weston McKennie, anche lui deve gestire il lavoro in vista della sfida di sabato contro il Parma. Nessun problema invece per Gatti ed Ekhator, tornati ieri in gruppo.

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Fonte da Torino, Camillo Demichelis

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