Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juventus, Spalletti: “La Lazio è una squadra pericolosissima”

Live TMW
Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 16:19Serie A
17.10.2026 16:19Serie A
Fonti preferite
Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la sfida contro la Lazio e analizza la preparazione della squadra e le insidie del match.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

15:45 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, presenta la sfida contro la Lazio, gara valida per la settima giornata di serie A. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

Ci racconta come è stato il recupero? Che Lazio si aspetta?
"Io partirei dalla Lazio, va sottolineato il lavoro di Gattuso per quelli che erano i discorsi che si facevano inizialmente. È stato il più bravo in questo inizio con Alvini e Pisacane. Ha una quadratura e poi ha singoli come Frattesi che è dirompente. Io lo conosco bene e sa fare tante cose. La Lazio è una squadra pericolissima e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che faremo. Il recupero è partito alle 4 e 30 del mattino. Il giorno dopo abbiamo fatto solo una ricognizione perché c'è chi non dorme in aereo. Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente né ieri né oggi. Si elencano le cose che devono avere presenti e immaginarsi. La partita non inizia quando fischia l'arbitro. Quello che diventa differente è che voi non avete idea di come si recupera".

Faccia a faccia con l'avversario è un messaggio per i suoi? Cosa si aspetta domani visto che sarà in tribuna? 
"Mi sembra un'analisi il mio non è mai nervoso è una simpatia selettiva. Perché ho bisogno di essere nervoso probabilmente fino ad ora non sono stato abbastanza. Mi aiuta a mettere più energia e trasferire di più ai miei calciatori. I calciatori guardano tutto e vedono anche le mie reazioni, io devo avere un brutto carattere, mi sarebbe piaciuto avere un brutto carattere. Devo fare delle cose che hanno un senso. Poi è venuto fuori quello che succede spesso, sono state dette delle cose non corrette. Io non sono andato lì per litigare, ci siamo guardati in modo intenso, ma non ho fatto niente. Se i direttori di gara hanno deciso che non fosse corretto sto fuori e la vedrò dallo stadio. Probabilmente alla fine del primo tempo entrerò in contatto al telefono con i miei giocatori perché fino a quel momento mi fiderò dei miei collaboratori. Ho il miglior secondo del mondo che non cambierò mai. Mi fido ciecamente di Domenichini. Per cui sarò tranquillo che verrà fatto tutto quello che sarà giusto".

Woltemade e Kolo Muani potrebbero giocare dall'inizio? 
"Questo è un picchiettino il dilemma ce ne sono anche altri che valuteremo in queste ore. Tentando di ragionare nello scorrimento della partita. Non esistono titolari e riserve. È un modo limitato di ragionare, bisogna allargare i titolari. Se è meglio dopo penrce poi contro il Celta nel secondo tempo siamo stati più predatori perché l'attimo che cambia la partita lo abbiamo preteso. Woltemade a Cagliari è rimasto sorspreso a Vigo l'ha messa dentro, bispgna essere pronti quando il destino ti bussa alla porta e premia i più determinati. Però ci devo pensare bene a chi far giocare perché se io faccio giocare tutti e due avrò meno impatto di poter cambiare qualche cosa perché quelli che possono avere questa forza sono Kolo, Woltemade e Nico e pii bisogna andare a riprendere Gatti. Per cui è un ragionamento da fare in profondità". 

Quanto vi aiuta l’Europa League?
Ti aiuta se vinci la partita se no sono carichi di critiche, perché alla Juventus vengono sabbie mobili in tutto il campo. Bisogna stare attenti a dove si cammina, noi non vogliamo sprofondare nelle sabbie mobili che vengono create. Bisogna avere quella determinazione lì. Vivere bene le situazioni ti porta ad immaginarti gli errori inattesi e questo bisogna farlo di andare in profondità dei dettagli. Però quando ci si va a prendere dei dettagli aiutano la squadra a riconoscerli e a sottolinearli come dettagli importati e ci servono ad essere ancora più squadra”.

Come sta Boga? 
"Ha mezz'ora nelle gambe. Zhegrova ha fatto vedere le sue caratteristiche e le sue giocate che hanno imprevedibilità per lui e per gli avversari. Naturalmente bisogna trovare quegli equilibri di squadra. Due punte, Zhegrova e Tavares quando parte lo devi rincorrere, le due punte devono tornare in mezzo se no si rischia l'inferiorità numerica. É un ragionamento che va fatto. Può trovare spazio Zhegrova da titolare, avrebbe meritato di giocare di più per quello che ci ha fatto vedere". 

Su Sarr?
"Sarr sa fare un po' tutto, non lo ha fatto vedere ma ha una bastonata da fuori. È un calciatore totale. È un po' regista, incursore, recupero palloni. Recupera l'azione da solo mettendoci dentro le caratteristiche di tutte le posizioni che va a fare. E mancandoci Thuram lui ha le stesse caratteristiche di Thuram e McKennie".

La squadra ha la forza per affrontare questo clima da sabbie mobili?
"Io reagisco perché si dà il taglio peggiore. Sì è criticato che ho detto che sono sul carro di Kolo Muani. Vuol dire che apprezzo la sua persona e le sue caratteristiche. Bisogna andare sopra il livello ma bisogna avere equilibrio. Ma a me la squadra è piaciuta per quello che ha fatto. A Cagliari si è fatta una grande partita ma è arrivato un pareggio. La squadra ragiona in modo corretto perché quando vediamo i video condivido con i giocatori e vedo completa dedizione. Io ho occhi speciali per loro. Sono un gruppo forte e sano e sono convinto che approndiremo i risultati perché sono sulla buona strada”.

16:38 Termina la conferenza di Spalletti

Articoli correlati

Immagine news 1
Joseph Kalulu: "Giocare con i miei fratelli in un club o in nazionale sarebbe eccezionale"
Immagine news 2
Juventus, Cambiaso rilancia la sua candidatura: Spalletti studia un nuovo ruolo per l'esterno
Immagine news 3
Juventus, David ha stregato l'Atletico: i Colchoneros lo vogliono a titolo definitivo

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:45 Serie A
Genoa, crolla l'impero dell'ex proprietà 777 Partners: Josh Wander si dichiara colpevole
Immagine news 2
16:38 Serie A
Torino, il Filadelfia compie 100 anni: oggi porte aperte per le celebrazioni, tante le iniziative
Immagine news 3
16:28 Serie A
Stankovic para il rigore a De Bruyne: il Venezia resta avanti 1-0 sul Napoli al 67'
Immagine news 4
16:23 Serie A
La Lazio cerca un nuovo sponsor tecnico: la maglia potrebbe parlare inglese
Immagine news 5
16:19 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: “La Lazio è una squadra pericolosissima”
Immagine news 6
16:15 Serie A
Udinese, Runjaic su Okoye: "Ha preso una decisione che ha portato a un gol subito"
Immagine news 7
16:14 Serie A
Lampo di Adams: Venezia in vantaggio a sorpresa sul Napoli al 49'
Immagine news 8
16:08 Serie A
Lazio, Gattuso: "Pellegrini reintegrato e partirà con noi. Taylor sta facendo molto bene"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Raimondo incanta la Serie A e si racconta: "Da piccolo simpatizzavo Napoli, amavo Cavani"
Immagine top news n.1 Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso: "Penso che con me in questi anni da allenatore non tutti sono stati onesti"
Immagine top news n.3 Ferguson ritrova l'Inter: nel 2024 fu ad un passo, oggi è un giocatore del tutto diverso
Immagine top news n.4 Milan, l'ex Conceicao: "Non c'erano le condizioni ideali. Di Cardinale neanche il numero"
Immagine top news n.5 Retroscena Frattesi: in estate ci aveva provato la Juventus, ma lui ha scelto la Lazio
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato
Immagine top news n.7 Cisse come Tresoldi? Quasi snobbato dalla Nazionale. E a un passo dal PSV Eindhoven a gennaio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Genoa, crolla l'impero dell'ex proprietà 777 Partners: Josh Wander si dichiara colpevole
Immagine box news Serie A Torino, il Filadelfia compie 100 anni: oggi porte aperte per le celebrazioni, tante le iniziative
Immagine box news Serie A Stankovic para il rigore a De Bruyne: il Venezia resta avanti 1-0 sul Napoli al 67'
Immagine box news Serie A La Lazio cerca un nuovo sponsor tecnico: la maglia potrebbe parlare inglese
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: “La Lazio è una squadra pericolosissima”
Immagine box news Serie A Udinese, Runjaic su Okoye: "Ha preso una decisione che ha portato a un gol subito"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Modena sotto a Carrara
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Per continuare così serve divertirsi e restare uniti"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Pronti a fare battaglia per prendere punti"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale per Cerbone
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il 4-4 di Livorno: "È stato uno spot per il calcio"
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli verso l’addio: intesa per la risoluzione, si cerca il sostituto
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati al 45' delle gare delle 12:30. Inter sotto col Monopoli
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli dopo il pari col Grosseto: "Quattro gol incassati in casa sono troppi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Bologna-Inter
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio