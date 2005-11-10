Juventus spettatrice interessata del caso Zaniolo-Udinese. È lui il piano B alternativo a Brahim Diaz

C'è ancora una distanza importante tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo (qui le recenti parole dell'agente Vigorelli sull'accordo economico che ancora manca), con la squadra di Runjaic che si radunerà il 6 luglio con un caso potenzialmente esplosivo da gestire. E la Juventus, in questo senso, è una spettatrice molto interessata.

Soprattutto - sottolinea Tuttosport - perché teme una beffa su Brahim Diaz, che con la permanenza di Nico Paz a Como può aver scacciato una potenziale minaccia per il suo utilizzo al Real Madrid. La Juve - si legge - ha già contattato Vigorelli per Zaniolo, il piano B individuato per la trequarti. Ha sondato una prima disponibilità al trasferimento, pur sapendo di dover poi affrontare il tema con l’Udinese.

Il rischio per il classe ‘99 è che si scateni una vera e propria asta, che parte da 15 milioni. Su di lui sono vigili anche Milan e Como, molto più defilata la Lazio soprattutto per questioni ambientali. E per ora Zaniolo - che non avrebbe preclusioni a restare in Friuli in caso di accordo sull'ingaggio - darebbe la precedenza ad una soluzione italiana.