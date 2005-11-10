La Juventus torna alla carica per Kolo Muani: c'è l'accordo per un contratto di 5 anni

Randal Kolo Muani e la Juventus, due entità che possono tornare a toccarsi in questo calciomercato estivo, dopo che l’attaccante francese ha già vestito i colori bianconeri nei mesi finali della stagione 2024/25, disputando però l’ultimo anno altrove, nello specifico in Premier League e in prestito al Tottenham.

La voglia di Carnevali di riportare a Torino dal PSG il vicecampione in carica dei Mondiali è cosa nota, ma secondo quanto si apprende da Sky Sport ora il neo-massimo dirigente della Juventus sta passando dalle parole ai fatti per stringere i tempi della trattativa.

Per il momento c’è l’accordo sul contratto tra la Juventus e Kolo Muani. Un accordo lungo, di durata quinquennale e dall’impegno economico non banale per i bianconeri. Chiamati adesso ad avviare (di nuovo) la trattativa con il Paris Saint-Germain, forti dell’approvazione e dell’accordo già raggiunto con il calciatore.

Nei sei mesi di trascorso alla Juventus, il classe '98 ha realizzato 10 gol in 22 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e Mondiale per Club estivo. Nella stagione che va concludendosi, trascorsa al Tottenham, per Kolo Muani invece 41 apparizioni e 5 gol.