Juventus unica italiana imbattuta del giovedì: al rientro in Europa League viaggio in Olanda

Juventus unica italiana imbattuta del giovedì: al rientro in Europa League viaggio in OlandaTMW
Dimitri Conti
La Juventus è l'unica squadra italiana impegnata nelle coppe internazionali del giovedì a uscire imbattuta, ma non può bastare questo per lasciare soddisfatto il mondo bianconero. In ogni caso, fin qui il cammino della Juve in Europa League è stato positivo e vede i ragazzi di Spalletti a quota 7 punti dopo 180 minuti. Ora la seconda competizione internazionale per club si prenderà un periodo di pausa e tornerà tra due settimane, con la Vecchia Signora ospite dell'AZ in Olanda.
Di seguito dunque il calendario della Juve in Europa League.
Partite giocate
16 settembre, Juventus - NEC 5-0
15 ottobre, Celta Vigo - Juventus 1-2
22 ottobre, Juventus - Rennes 2-2
Partite da giocare
5 novembre, AZ - Juventus (ore 21)
26 novembre, Juventus - Omonia (ore 21)
10 dicembre, Hapoel Beer-Sheva - Juventus (ore 18.45)
21 gennaio, Ferencvaros - Juventus (ore 18.45)
28 gennaio, Juventus - Real Sociedad (ore 21)