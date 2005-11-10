TMW Juventus, più vicina la cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: i dettagli

Trattativa agli sgoccioli tra le due società per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe '98 attualmente impegnato con l'Argentina

Potrebbe essere quella di Nico Gonzalez la prima importante cessione della Juventus di Giovanni Carnevali. Reduce dal prestito all'Atletico Madrid, l'attaccante argentino non è stato riscattato dai colchoneros alla cifra pattuita un anno fa, ovvero 32 milioni di euro, perché non sono scattate le condizioni per l'obbligo di riscatto. Ma le parti in queste ore stanno lavorando per trovare una quadra forti della volontà del giocatore di proseguire la sua avventura nella capitale spagnola.

Classe '98, autore di un'annata da 36 presenze e cinque reti fondamentale per rientrare nella lista dei convocati dell'Argentina per la Coppa del Mondo 2026, Nico Gonzalez è entrato a gara in corso sia contro l'Algeria che contro l'Austria e, nel frattempo, dal Nord America aspetta buone nuove sul suo futuro. Aspetta un accordo tra le due società che potrebbe arrivare sulla base di un proposto da 25 milioni di euro più bonus. In queste ore le parti stanno discutendo degli ultimi dettagli, ma si sono avvicinate molto a un accordo definitivo col giocatore che - dal canto suo - ha già raggiunto da tempo un accordo per l'ingaggio.

Sistemato Nico Gonzalez, la Juventus in questa finestra di calciomercato proverà poi a piazzare anche altri giocatori. Sul mercato al giusto prezzo diversi giocatori: Khepren Thuram può partire con una proposta da 40 milioni di euro, la valutazione di Lloyd Kelly è di 30 milioni proprio come quella di Andrea Cambiaso e di Jonathan David, mentre Lois Openda vista l'alta spesa di dieci mesi fa difficilmente uscirà con una formula diversa da quella del prestito. E poi c'è Michele Di Gregorio, portiere fuori dal progetto che sicuramente lascerà il posto a un nuovo numero uno.