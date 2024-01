Juventus, Vlahovic: "Sento il supporto di tutti, non molleremo fino alla fine"

La vittoria in rimonta all'Arechi, scandita dalle reti di Iling Junior e Vlahovic, ha confermato il buon momento di forma della Juventus, che resta in scia dell'Inter a -2 dalla vetta della classifica. Per commentare la prestazione della squadra l'autore della seconda rete bianconera Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn:

"Secondo me pesa tantissimo, abbiamo dato tutto stasera e penso che abbiamo meritato di vincere ma comunque faccio i complimenti alla Salernitana che ha fatto una grandissima partita. Dopo l'espulsione sono andati in difficoltà ma sono una grande squadra e gli mando un grande in bocca al lupo."

La caratteristica di questa squadra è il non mollare mai?

"Sì, noi non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine poi vedermo partita per partita come andrà, ma sicuramente non molleremo. Segnale per lo Scudetto? Ci sono ancora 19 partite, è ancora molto lunga, il nostro obiettivo è entrare nella Champions, andiamo avanti partita per partita e dopo vedremo."

Stai diventando l'uomo dei gol pesanti:

"Io ho sempre lavorato, ho sempre dato tutto me stesso e sicuramente il lavoro pagherà. Sono molto contento per questi gol ma non avrei potuto fare niente senza l'aiuto della squadra, mi aiutano tantissimo. Sento il supporto tutti i giorni della società, dei compagni e dei tifosi. Lavorerò ancora più forte e spero di segnare ancora tantissimi gol che aiutino la squadra."

Che 2024 sarà per Vlahovic?

"Non so, io lavoro giorno per giorno, non mi piace gurdare troppo al futuro, io vivo nel presente. Mi occupo solo delle cose su cui posso incidere. Sto lavorando duramente per avverare tutti i miei sogni ma la strada è ancora lunga. L'importante è lavorare e tenere i piedi per terra."

Che sensazione è festeggiare questi gol con i tifosi?

"E' una sensazione che non posso descrivere, ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi, con questo tempo, a darci sostegno. Loro ci sono sempre, non possiamo fare altro che ringraziarli. Faccio i complimenti alla squadra e al mister, stiamo dimostrando di essere una grande squadra per grandi cose. Andiamo avanti un passo alla volta ma faccio i miei complimenti a tutti".