Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Imago/Image Sport

"Non so che dire, francamente”. L’eco delle vicende di spogliatoio del Napoli è arrivata anche a Liverpool, dove Jurgen Klopp fa ovviamente fatica nel rispondere a domande sulla situazione degli azzurri: “La struttura della società è diversa qui in Inghilterra, i nostri proprietari non ci chiedono di fare queste cose, ma molto spesso ne ho fatti di ritiro. A Mainz per esempio, quando le cose non andavano bene. Non so cosa sia successo, perché sia successo, non ho idee al riguardo".

Come questa situazione può influire sul Liverpool e sulla partita?

"Mi aspetto che siano più forti e carichi. Non mi devo fare idee su quello che è successo. Se fossi un giocatore del Napoli cercherei di riunire il gruppo e di lottare. E poi Carlo ha tantissima esperienza, ne ha più di tutti ed è abituato a gestire queste situazioni. Dobbiamo essere noi a fare in modo che questo sia uno stadio speciale, una partita speciale. Noi siamo ambiziosi: vogliamo andare il più lontano possibile in Champions e per farlo dobbiamo vincere le partite di calcio. Tutti possono vincere una partita, dobbiamo pensare a come affrontare il Napoli: hanno esperienza, velocità, ottimi giocatori. Sarà difficilissima per noi. E tutte le altre cose non avranno influenza su di noi. Ma credo neanche su di loro: si tratta di giocare una partita".