Krstovic da record con l’Atalanta: doppietta e 6° posto tra le punte straniere nerazzurre

L’Atalanta si gode la vittoria contro il Venezia nonostante un secondo tempo di sofferenza, ma soprattutto il suo Nikola Krstovic: il centravanti che a Bergamo sta vivendo il “sogno americano” a tinte nerazzurre.

Costruttore e finalizzatore

Il centravanti ieri ha fatto una doppietta tanto importante quanto decisiva ai fini del risultato, oltre che al grande contributo offensivo dato in fase di costruzione. C’è ancora tanto da migliorare per una punta che ha come obiettivo quello di arrivare in doppia cifra, ma la strada è quella giusta: così come c’è stato un record appena raggiunto dal numero 90 atalantino.

Un record importante per Krstovic

Nikola Krstovic ha siglato il suo 13° gol con la maglia dell’Atalanta in Serie A scrivendo a suo modo una pagina di storia non indifferente: è entrato ufficialmente nella TOP 20 delle punte nerazzurre più prolifiche nel massimo campionato italiano, inoltre è il 6° centravanti straniero con più gol all’Atalanta nella quale davanti a lui ci sono Duvan Zapata, German Denis, Jørgen Leschly, Evair e Jeppson. Un risultato importante che crea stimolo ad un centravanti che si è preso l’Atalanta, con la consapevolezza che bisognerà lavorare ancora per molto visto il modus operandi ambizioso di mister Maurizio Sarri tra campionato e Conference League.